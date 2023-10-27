Cezayir ve Umman Dışişleri Bakanları İsrail'in Filistin'e saldırılarını ele aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'e saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'e saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Attaf, Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarıyla işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Attaf ve Busaidi, "Siyonist saldırılara son vermek, Gazze Şeridi'ne yönelik gelişigüzel bombalamayı durdurmak, uygulanan ablukayı sona erdirmek, sivillerin yerinden edilmesini ve kısıtlama veya koşul olmaksızın halka yardım sağlamak için çabaların iki katına çıkarılmasının" önemini vurguladı.

İsrail işgalinin bölgedeki çatışmanın ana sebebi olduğu ve bu işgalin sonlandırılması gerektiğini belirten iki bakan, Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda Filistin halkının kendi toprakları üzerinde barış ve güven içerisinde yaşamasını sağlayacak imkanların oluşturması gerektiğini kaydetti.