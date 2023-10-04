Cezayir ve Tunus Arasında 26 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Tunus ile çeşitli sektörleri kapsayan 26 işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, bunun Cezayir ile Tunus arasındaki 'ortaklık yolunda gerçek bir adım' olduğunu değerlendirdi.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Tunus ile çeşitli sektörleri kapsayan 26 işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, bunun Cezayir ile Tunus arasındaki "ortaklık yolunda gerçek bir adım" olduğunu değerlendirdi.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Bin Abdurrahman ile Tunuslu mevkidaşı Ahmed el-Haşşani başkanlığında düzenlenen Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 22'nci toplantısının sona erdiği belirtildi.

Bin Abdurrahman, toplantının enerji, sanayi, ticaret, ulaştırma, turizm ve yatırımın yanı sıra kültür, dijitalleşme, konut, gençlik, spor, mesleki eğitim, milli eğitim, çalışma ve sosyal bakım alanlarını kapsayan 26 işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Bin Abdurrahman, "Bu toplantı sonuçları itibariyle, iki kardeş ülke ve halkların arzuladığı ekonomik entegrasyon ve entegre kalkınmanın çerçevesinde Cezayir-Tunus ortaklığı yolunda gerçek bir adımı teşkil ediyor." dedi.

Cezayir-Tunus ticari ortaklık hacmi yüzde 54 arttı

Başbakan Bin Abdurrahman, dün akşam düzenlenen Cezayirli ve Tunuslu işadamları ortak ekonomik forumun açılışında, ülkesi ile Tunus arasındaki hidrokarbon sektörü dışındaki ticaret hacminin 2023'ün ilk yedi ayında yüzde 54 arttığını söylemişti.

Öte yandan Tunus Başbakanı Haşşani de, forumun Tunuslu ve Cezayirli işadamlarıyla tanışmak için bir çerçeve oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu forum, etkili ortaklıklar kurma ve iki ülkede mevcut ve tercihli fırsatlar ve yeteneklerden yararlanma çabalarımızı güçlendirmeye katkıda bulunuyor." demişti.

Haşşani, enerji, yenilenebilir enerjiler, otomobil ve ilaç başta olmak üzere gelecek vaat eden çeşitli sektörlerdeki projelerin uygulanması amacıyla en iyi koşulları sağlamak için gerekli olanakları ve teşvikleri sağlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 2 Ağustos'ta Necla Buden Ramazan'ın yerine başbakan olarak atanan Haşşani, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında dün akşam Cezayir'e gelmişti.

Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 21'inci toplantısı, eski Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ile eski Cezayir Başbakanı Abdulmalik Sellal başkanlığında 9 Mart 2017'de Tunus'ta gerçekleştirilmişti.