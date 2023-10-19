Cezayir ve İngiltere, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldı. İkili, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele alırken, İngiliz Bakan, gerilimi azaltma ve insani koridorların açılması yönünde çabalarını anlattı. Cezayirli Bakan Attaf, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurması için siyasi çözüm yolunun yeniden canlandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Attaf ile Ahmed, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele alırken, İngiliz Bakan, ülkesinin gerilimi azaltma ve insani koridorların açılması yönünde gösterdiği çabalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için acil eyleme geçilmesi konusuna vurgu yapıldı.

Cezayirli Bakan Attaf, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmasını sağlamak için siyasi çözüm yolunun yeniden canlandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, Londra'da kasım ortalarında yapılması planlanan Cezayir-İngiliz stratejik diyaloğunun bir sonraki dönem toplantısını da görüştü.

İngiliz ve Cezayirli Bakan, Mali ve Nijer'deki kriz başta olmak üzere Sahel-Sahra bölgesindeki görüşmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.