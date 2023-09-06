Cezayir ve İngiltere arasındaki ilişkiler ele alındı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Cezayir ile İngiltere arasındaki ilişkileri ele aldı. İki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilişkileri gözden geçirildi. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üye olarak katılması durumu da görüşüldü. Ayrıca Cezayir-İngiliz stratejik diyaloğunun bir sonraki dönem toplantısı kasım ayında yapılacak.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Cezayir ile İngiltere arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Attaf ile Ahmed'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Attaf ile Ahmed'in iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini ele aldığına vurgu yapılarak, görüşmede Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan üye olarak katılması durumunun da gözden geçirildiği aktarıldı.

Tarafların, Londra'da yapılması planlanan Cezayir-İngiliz stratejik diyaloğunun bir sonraki dönem toplantısını da görüştüğüne dikkati çekilen açıklamada, söz konusu toplantının kasım ayında yapılacağı bildirildi.

Attaf ile Ahmed'in Nijer'deki krize ilişkin görüş alışverişinde bulunduğuna ve Cezayir'in Nijer'deki krize siyasi çözüm girişimini ele aldığına işaret edilen açıklamada, Cezayir hükümetinin arabuluculuğunda ve denetiminde uzun müzakereler sonucunda 1 Mart 2015'te yapılan Barış ve Uzlaşı Anlaşması kapsamında Mali'de yaşanan durumun da masaya yatırıldığı kaydedildi.