Cezayir, Nijer'e olası askeri müdahaleye tepki gösterdi

Cezayir, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine tepki gösterdi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, şiddete başvurmanın yerine anayasal ve demokratik düzeni yeniden kuracak siyasi çözüm seçeneğini tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Bölgenin tarihinin askeri müdahalelerin sorunlara yol açtığına dair derslerle dolu olduğu vurgulandı.

Cezayir, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Cezayir, Nijer'e askeri müdahalenin belirtilerinin şekillenmeye başladığı bir dönemde, şiddete başvurmanın bu ülkede anayasal ve demokratik düzeni barışçıl bir şekilde yeniden kuracak diyaloğa dayalı bir siyasi çözüm seçeneğine tercih edilmesinden derin üzüntü duymaktadır." denildi.

Açıklamada, Cezayir'in siyasi çözüm seçeneğinin hala mümkün olduğu kanaatine sahip olduğuna dikkat çekilerek "Siyasi çözüme götüren tüm yollar henüz aranmamıştır ve buna ilişkin tüm seçenekler denenmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bölgenin tarihinin askeri müdahalelerin her zaman çözümden çok sorun taşıdığı, istikrar ve güvenlikten çok çatışma ve kırılmalara yol açtığına dair derslerle dolu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Cezayir'in tüm tarafları, şiddet sarmalına girmeden önce itidalli, temkinli ve sağduyulu olmaya davet ettiği kaydedildi.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.