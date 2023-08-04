Cezayir, Nijer'e askeri müdahale seçeneğine karşı olduğunu belirtti

Cezayir, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) Nijer'e yönelik askeri müdahale seçeneğine karşı olduğunu iletti. ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun Cezayir Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup, Cezayir Dışişleri Bakanı tarafından teslim alındı. Cezayir, Nijer'deki askeri darbeyi reddederek, ülkede anayasal düzenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cezayir, askeri darbenin yaşandığı Nijer'e yönelik askeri müdahale seçeneğini masada tutan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) "bu seçeneğe karşı olduğu" mesajını verdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, başkent Cezayir'de ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Temsilcisi Baba Gana Kingibe ile bir araya geldi.

Nijer'de yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişi ve istişarelerde bulunmak için Cezayir'i ziyaret eden Kingibe, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben yazdığı mektubu Bakan Attaf'a teslim etti.

Kingibe'ye Cezayir'in Nijer'de gerçekleştirilen askeri darbeyi reddettiği yönündeki "kesin" tavrını teyit eden Attaf, Muhammed Bazum'un Nijer'in "meşru cumhurbaşkanı" olarak görevine dönmesi ve ülkede anayasal düzenin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Attaf ayrıca, tüm diplomatik, barışçıl yöntem ve araçları harekete geçirmenin önemine dikkati çekerek, durumu yalnızca Nijer için değil, bilakis tüm bölge için daha karmaşık, ağırlaştırıcı ve tehlikeli hale getirebilecek askeri güce başvurma seçeneğinden kaçınmanın gereğini vurguladı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.