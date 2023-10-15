Cezayir Millet Meclisi Başkanı Filistin'e Destek Yineledi

Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil, Filistin davasına verdiği desteğin değişmez olduğunu belirterek desteğini yineledi. Hamas Dış Bölge Siyasi Daire Başkanı Sami Ebu Zuhri ile yapılan görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı zulüm ve işgal durumu ele alındı.

Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, ülkesinin Filistin davasına verdiği desteğin değişmez olduğunu belirterek desteğini yineledi.

Cezayir Millet Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Senato Başkanı Kocil'in, Hamas Dış Bölge Siyasi Daire Başkanı Sami Ebu Zuhri'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in hem Gazze Şeridi'nde hem Batı Şeria'da Filistin halkına karşı uyguladığı, "cinayetler, bombalamalar ve yerinden etmeler sonucunda işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan trajik duruma ilişkin son gelişmeler" ele alındı.

Kocil, ülkesinin Filistin davasına verdiği desteği yineleyerek, " Cezayir'in adil Filistin davasına ilişkin duruşu net ve değişmezdir." dedi.

Cezayir'in Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşuna giden yolun birlikle sağlandığına dikkati çeken Kocil, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının en önemli yolunun Filistinli taraflar arasında birlikteliğin sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Kocil, uluslararası toplumun Filistin davasına ilişkin "çifte standarda" da son vermesi gerektiğini belirtti.

Ebu Zuhri ise Kocil'i İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başta olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirerek, Cezayir'in Filistin davasına sunduğu koşulsuz desteğe övgüde bulundu.

Cezayir, 7 Ekim'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlamak için müdahale çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da ülkesinin devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Filistin davasına desteğini yinelemişti.