Cezayir ile Güney Sudan arasında siyasi istişareler için bir mekanizma kurulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan arasında gerçekleşen görüşmede, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cezayir ile Güney Sudan arasında iletişimi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı

Cezayir ile Güney Sudan arasında iletişimi geliştirmek üzere siyasi istişareler için bir mekanizma kurmaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) işbirliğinde başkent Cezayir'de düzenlenen "Chemex Africa 2023" toplantısı çerçevesinde ülkeye gelen Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan ile görüştü.

Görüşmede, Cezayir ile Güney Sudan arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda ikili işbirliğini canlandırmanın yolları ve bu yöndeki beklentiler ele alındı.

Attaf ile Morgan, Afrika kıtası düzeyinde ve özellikle Sahel-Sahra bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra Güney Sudan'daki güvenlik ve siyasi durum ile ülkedeki barış anlaşmasının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi.

İki bakan, söz konusu görüşmelerin sonunda, iki ülke arasında iletişimi geliştirmek üzere siyasi istişareler için bir mekanizma kurmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanı Morgan, Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından OPCW işbirliğinde düzenlenen "Chemex Africa 2023" toplantısına katılmak üzere ilk defa Cezayir'i ziyaret ediyor.