Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Destek İçin Spor ve Kültür Faaliyetlerini Askıya Aldı

Cezayir, İsrail'in hava saldırılarına ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla hükümet destekli tüm spor ve kültür faaliyetlerini askıya aldı.

CEZAYİR, 19 Ekim (Xinhua) -- Cezayir, İsrail'in hava saldırılarına ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla hükümet destekli tüm spor ve kültür faaliyetlerini askıya aldı.

Cezayir devletine ait ENTV televizyon kanalının bildirdiğine göre Cezayir Gençlik ve Spor Bakanlığı, "metanetli Filistin halkına destek" ve "Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin anısına" faaliyetleri askıya alma kararı verdi.

Kültür ve Sanat Bakanlığı, 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Annaba Akdeniz Film Festivali de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kültürel etkinliklerin de ertelendiğini duyurdu.

7 Ekim'de Hamas, İsrail askeri hedeflerine ve Gazze Şeridi'ne komşu kasabalara binlerce roket atarak beklenmedik bir saldırı başlattı. Bunun üzerine İsrail, Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Devam eden İsrail-Hamas çatışmasında her iki taraftan 4.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.