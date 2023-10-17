Cezayir Dışişleri Bakanı İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısında bulundu

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, uluslararası topluma İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırganlığını durdurma çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, uluslararası topluma İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırganlığını durdurma çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 20. Afrika-Kuzey Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Attaf, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işgal altındaki Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, özellikle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en temel insani kurallar, uluslararası normlar ve yasalar hiçe sayılarak, herkesin gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

Cezayir'in Filistin ile tam dayanışma içinde olduğunu yineleyen Attaf, "Cezayir, uluslararası topluma, zulme uğrayan Filistin halkının yardım talebine acil yanıt verme, bu saldırganlığı sona erdirme ve Filistinlilerin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak barış sürecini canlandırma çağrısında bulunuyor." dedi.

Attaf, Filistin'de bir işgal olduğunu, Filistin halkının meşru hakları bulunduğunu ve uluslararası hukuka göre bu halkın haklarının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm bu gerçekliklerin zaman aşımına uğrayamayacağını ve inkar edilemeyeceğini kaydetti.

Cezayir'de düzenlenen 20. Afrika-Kuzey Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın sona erecek.