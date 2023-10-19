Cezayir Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ele aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Portekiz Dışişeri Bakanı Joao Cravinho ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan iki ayrı yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf, Portekizli ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

Attaf ile Cravinho, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un mayıs ayında Portekiz'e yaptığı ziyarette alınan kararların uygulanmasına ilişkin gelişmeler bağlamında iki ülke ilişkilerini ele aldıkları görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey toplantının altıncı oturumunun gelecek yılın başlarında Cezayir'de yapılması konusunda mutabakata vardı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri de masaya yatıran taraflar, gerilimin derhal sonlandırılması, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların neden olduğu insani krizin hızlı bir şekilde çözümü için çabaların yoğunlaştırılması ve İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi için barış sürecinin canlandırılması ile başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Attaf, Kanadalı mevkidaşı Joly ile de Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bu bağlamda taraflar, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulmak, gerilimin derhal durdurulması ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik diplomatik çabaların güçlendirilmesine yönelik yolları ve olasılıkları gözden geçirerek, Orta Doğu'da barış sürecinin uluslararası meşruiyete ve kararlara uygun olarak canlanmasını sağlayacak uluslararası ivmenin yaratılması için çalışılması gerektiğini kaydetti.