Cezayir Dışişleri Bakanı Batı Sahra Özel Temsilcisi ile Görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Batı Sahra meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Batı Sahra meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Attaf, ülkesini ziyaret eden BM yetkilisi de Mistura ile başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Attaf, Cezayir'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Batı Sahra Özel Temsilcisi de Mistura'nın gösterdiği çabalara tam desteğini yineledi ve bu çabaların canlanmayla sonuçlanması yönündeki arzusunu ifade etti.

Attaf, söz konusu çabaların, Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını koruyan siyasi bir çözüme ulaşacak şekilde, "çatışmanın iki tarafı olan Fas Krallığı ve Polisario Cephesi arasında" önkoşulsuz ve iyi niyetle doğrudan müzakerelerin yolunun açılmasıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Batı Sahra meselesinin sömürgeciliğin son kalıntısı ve bir "kurtuluş mücadelesi" olduğuna dikkati çeken Attaf, bu meselenin BM'nin "halkların kendi kaderlerini tayin etme" ilkesi çerçevesinde çözüme kavuşabileceğini kaydetti.

De Mistura, Batı Sahra meselesiyle ilgili Fas, Cezayir, Moritanya ve Polisario Cephesi arasında yuvarlak masa toplantılarını yeniden başlatmak amacıyla gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında Cezayir'i ziyaret etti. de Mistura'nın bir sonraki durağının Moritanya olması bekleniyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Yuvarlak masa toplantıları

Batı Sahra konusunda geçen yıllarda BM gözetiminde Fas ile Polisario Cephesi arasında komşu ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın da katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde birincisi Aralık 2018, ikincisi Mart 2019'da düzenlenen toplantının üçüncüsünün Mayıs 2019'da yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin BM Batı Sahra Temsilcisi Horst Köhler, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği için toplantı gerçekleştirilememişti.

Köhler'in istifasından 2 yıl sonra 6 Ekim 2021'de Staffan de Mistura BM Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi oldu.

Cezayir, 22 Ekim 2021'de Batı Sahra sorununun görüşülmesi için Cenevre'de düzenlenen yuvarlak masa toplantılarından çekildiğini açıklamıştı.