Cezayir'deki Türk seçmenler 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullandı

Cezayir'deki Türk vatandaşları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandı. Oy pusulaları Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek ve yurt dışında kullanılan oylar diğer oylarla birlikte açılacak.