Cezayir'deki Türk seçmenler 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullandı
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Cezayir'deki Türk vatandaşları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandı. Oy pusulaları Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek ve yurt dışında kullanılan oylar diğer oylarla birlikte açılacak.
Cezayir'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.
Cezayir'deki seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs'ta oy kullandı.
Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları sayıldıktan sonra sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.
Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği koşullar çerçevesinde Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.
Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Cezayir'deki Türk vatandaşları, 5-7 Mayıs'ta oylarını kullanmıştı.
YSK verilerine göre, Cezayir'de 2 bin 280 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde Cezayir'deki 3 sandıkta 952 seçmen oy kullanmıştı.
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