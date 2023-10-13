Cezayir'de İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

Cezayir'de İsrail'in abluka ve işgali altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. Cuma hutbelerinde Mescid-i Aksa'nın esaret altında olduğu ve Filistin halkının büyük bir zulüm ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Cezayir'in başkenti olan Cezayir'de düzenlenen gösteride Filistin halkına destek verildi ve İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Cezayir'de, İsrail'in abluka ve işgali altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi.

Cezayir'in birçok kentindeki camilerde okunan cuma hutbelerinde Mescid-i Aksa'nın "esaret altında" olduğu ve Filistin halkının "büyük bir zulüm" ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Kudüs ve Filistin topraklarının kutsallığına dikkati çekilen hutbenin sonunda Filistin için dua edildi.

Cuma namazından sonra da başkent Cezayir'in merkezindeki 1 Mayıs Meydanı'na çıkan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek verirken, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, zaman zaman tekbir ve sloganlarla öfkelerini dile getirdi.

Birçok siyasi parti liderinin de hazır bulunduğu gösteri, çok sürmeden polis tarafından "izinsiz" olduğu gerekçesiyle dağıtıldı.

Polis, dağılmayıp direnen bazı göstericileri gözaltına aldı.

Cezayir, 7 Ekim'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlamak için müdahale çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da ülkesinin devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Filistin davasına desteğini yinelemişti.