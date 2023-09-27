Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile Görüştü
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü. Görüşme hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul ettiği belirtildi.
Başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha da hazır bulundu.???????
Açıklamada görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA / Politika