Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ile işbirliğini ele aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı. Tebbun, Darmanin'i kabul etti ve görüşmede Cezayir İçişleri Bakanı ve Cezayir'in Paris Büyükelçisi de hazır bulundu. Darmanin, Cumhurbaşkanı Tebbun'a Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mesajını iletti ve iki ülke cumhurbaşkanlarının ikili işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad ile Cezayir'in Paris Büyükelçisi Said Musa'nın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Darmanin, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda gerçekleşen kabulün ardından basına yaptığı açıklamada, bu kabulünden dolayı teşekkürlerini sunduğu Cumhurbaşkanı Tebbun'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesajını taşıdığını ifade etti.???????

Cezayirli mevkidaşı Murad ile göç ve güvenlik başta olmak üzere tüm ikili işbirliği alanlarını görüştüğünü ifade eden Darmanin, iki ülke cumhurbaşkanlarının ikili işbirliğini güçlendirdiğini kaydetti.