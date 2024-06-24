Üye Girişi
Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımların 6 milyar doları aştığını belirterek, "30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımların 6 milyar doları aştığını belirterek, "30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Yılmaz, Cezayir programları kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Muradiye Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, Tebbun ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının samimi selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ilettiklerini söyledi.

Türkiye ve Cezayir'in iki dost kardeş ülke olarak her alanda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolara ulaştı ve Cumhurbaşkanlarımızın hedef olarak koyduğu 10 milyar dolara her geçen yıl yaklaşıyoruz. Türk firmalarının Cezayir'de yaptıkları yatırımlar 6 milyar doları aşmış durumda, 30 bin civarında Cezayirli kardeşimize iş imkanı oluşturuyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönem daha da artacağına inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da 21 milyar doları aşan çok sayıda projeyi Türk firmaları gerçekleştirdi bugüne kadar. Önümüzdeki dönem yeni projelere de katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyoruz."

Yılmaz, bugünkü uluslararası fuara çok güçlü bir heyetle katılım sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'den ve Cezayir'de çalışan firmaları dahil ettiğinizde 80'in üzerinde firmayla, kuruluşla katılım sağlıyoruz. Bu ziyaretin ve firmaların bir araya gelişinin ilişkilerimize yeni bir ivme katacağına inanıyoruz." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı ortak dayanışma

Tebbun ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel, küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Afrika ilişkilerinde Cezayir'in çok önemli bir konumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Türkiye ve Cezayir olarak üçüncü ülkelerde de ortak hareket etmemizin mümkün olduğunun altını çizdik. Diğer taraftan Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı yine Cezayir ve Türkiye'nin dayanışmasının altını çizdik. Bu konuda Cezayir ve Türkiye olarak her platformda dayanışmamızı sürdüreceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Tebbun'a ve heyetine bize geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri büyük misafirperverlik için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyarette Aile Bakanımız Mahinur Hanım, Ticaret Bakanımız Ömer Bey ile birlikteyiz. Mahinur Hanım aynı zamanda Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptı. Kendisine de bu ilişkilere yaptığı katkıdan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz."

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Bürokrasiden kültür sanat alanına, ekonomiden savunma güvenlik konularına varıncaya kadar her konuda Cezayir ve Türkiye, ilişkilerini derinleştirmeye devam edecektir. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkına en derin saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Görüşmeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cezayir Politika Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakmadan Geçme

Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title