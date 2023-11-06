Cezayir Cumhurbaşkanı İsrail'e Karşı UCM'de Dava Açma Çağrısı Yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İsrail'e karşı işlenen suçların cezasız kalmasına son vermek için uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve özgür insanlara Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açma çağrısı yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) İsrail'e karşı dava açma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir Yüksek Mahkemesi'nde düzenlenen 2023-2024 adli yılının açılışında yaptığı konuşmada, Filistinlilere karşı işlenen suçların onlarca yıldır cezasız kalmasına son vermek için, "işgalci İsrail'e" karşı UCM'de dava açmanın tek yol olduğunu söyledi.

Filistin halkının hakkının gasp edildiğini ve bu halka karşı dünyanın gözü önünde İsrail tarafından vahşi katliamlar işlendiğini vurgulayan Tebbun, "İşgal altındaki Filistin topraklarında tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standartlar ve değerler anlamını yitirdi. İsrail rejimi kardeş Filistin halkına karşı, dünyanın gözü önünde her gün katliamlar gerçekleştiriyor." dedi.

Tebbun, adaletin nerede olduğu ve Filistin halkının hakkının nerede olduğu sorularını sorarak, "Dünyanın özgür insanlarına, Arap hukuk uzmanlarına ve uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına, işgalci İsrail rejimine karşı UCM'de dava açma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aktif bir hukuki kovuşturmanın Filistin halkı için uluslararası adaletin tesisi noktasında önemine işaret eden Tebbun, böylece başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulmasının yönündeki meşru haklarını alabilmiş olacaklarını kaydetti.