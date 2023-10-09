Cezayir Cumhurbaşkanı Filistin'e Destek Verdi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını belirterek, Filistin davasına desteğini tekrarladı. Tebbun, Filistin topraklarında adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için uluslararası hukuku ve Arap Barış Girişimi'ni vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Filistin davasına desteğini tekrarladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Abbas'ın Tebbun'a "İsrail işgal devletinin" Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği "ciddi ihlaller" hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'in devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yaparak, Filistin davasına desteğini yineledi.

Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmadığı sürece bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurgulayan Tebbun, uluslararası hukuku ve Arap Barış Girişimi'ni işaret etti.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, Cumhurbaşkanı Tebbun'a Cezayir'in Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.