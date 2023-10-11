Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ilişkileri ele aldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendirmenin yollarını görüştü. Ayrıca, Libya, Sahel bölgesi, Avrupa kıtası ve Orta Doğu'daki gelişmeler gibi güncel konular da ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun ile Almanya Başbakanı Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bunları, enerji ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendirmenin yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tebbun ile Scholz, Libya ve Sahel bölgesinin yanı sıra Avrupa kıtasındaki durum ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi de ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konulara da değindi.