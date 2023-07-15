Cezayir Başbakanı: Yolsuzlukla Mücadele Taleplerine Yardımcı Olunmadı

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, uluslararası kurumların ve bazı ülkelerin Cezayir'den yolsuzlukla mücadele talebinde bulunduğunu ancak eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan malların ülkeye geri getirilmesi konusunda yardımcı olmadıklarını belirtti.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, uluslararası kurumların ve bazı ülkelerin Cezayir'den yolsuzlukla mücadele talebinde bulunduğunu ancak eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan malların ülkeye geri getirilmesi konusunda yardımcı olmadıklarını belirtti.

Bin Abdurrahman, başkent Cezayir'de "Ulusal Şeffaflık, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi"nin resmi tanıtımı için düzenlenen törene katıldı.

Yolsuzlukla mücadele ve Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan Cezayir malları meselelerine dikkati çeken Bin Abdurrahman, "Yolsuzlukla mücadele etmemizi isteyenler Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan mallarımızın geri getirilmesi konusunda yardımcı olmuyor. Bazı devletlerin ve kurumların bizden yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmemizi istemesi, geçmiş dönemden kaçak fonları geri getirmek için bize el uzatmaması, hatta bazen güvenli bir sığınak sağlaması doğru değil." dedi.

Bin Abdurrahman, bu kaçak fonların aklanmasını sağlayan ve hatta bundan kazanç sağlayan adını vermediği ülkelere kendilerine destek verme çağrısında bulunarak, bu fonların ülkeye getirilmesinin ve Cezayir halkının istifadesine sunulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun 2021'de, ülkesinin yetkililerinin "yurt dışına kaçırılan fonları, hatta gayrimenkulleri kurtarmak için temaslar başlattığını ve bu görevi büyükelçilerin üstlendiğini" duyurmuştu.

Hükümet karşıtı protestoların baskısı altında 1999'da iktidara gelen ve 2019'da istifa eden Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan fonlarına miktarına dair resmi bir tahmin yok. Ancak 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Abdülkadir Bin Karina daha önce yaptığı açıklamada, "Yurt dışına kaçırılan Cezayir fonlarının hacmi 100 milyar doları aşıyor." demişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun da ayrıca 22 Aralık 2022'de yerel medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği dönemlik buluşmada, Buteflika döneminde yağmalanmış fonlardan 20 milyar doların kurtarıldığını açıklamıştı.