Cezayir Başbakanı ve Türkiye Büyükelçisi İlişkileri Görüştü

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı ve işbirliği ve ortaklığı geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bin Abdurrahman, Büyükelçi Küçükyılmaz'ı kabul etti.

Bin Abdurrahman ile Küçükyılmaz, Cezayir-Türkiye ilişkilerini ele aldıkları görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı geliştirmeye ilişkin "kararlılıklarını" vurguladı.

Görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının ilişkileri geliştirme yönündeki talimatlarına işaret edilerek, özellikle ticaret hacminin artırılması ve ortak yatırımların teşvikine vurgu yapıldı.