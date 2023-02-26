Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir, 1 yılın ardından Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak

Politika Haberleri

Cezayir, 1 yılın ardından Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak

Cezayir, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, savaşın üzerinden geçen 1 yılın ardından Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını açıkladı.

Cezayir, Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, savaşın üzerinden geçen 1 yılın ardından Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını açıkladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 1 yıl geride kalırken, bir ülke daha Kiev Büyükelçiliğini açmaya karar verdi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açılacağı belirtilerek, "Bu karar, Cezayir devletinin ve bu ülkedeki ulusal toplumun çıkarlarını koruma çerçevesine giriyor. Ukrayna'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle faaliyetlerine ara veren Cezayir'in Kiev'deki büyükelçiliği, maslahatgüzar tarafından yönetilecek" denildi.

Büyükelçiliğin ne zaman açılacağı yönünde net tarih belirtilmeyen açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede" ifadeleri yer aldı.

Cezayir Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlamasının ardından geçtiğimiz sene Mart ayında kapanmıştı. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Cezayir Rusya Kiev Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title