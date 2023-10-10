Cezaevindeki mahkumların örgütten kopmalarını engellemek için çalışan 32 şüpheli adliyede

Cezaevindeki mahkumların örgütten kopmaları engellemek için çalışan 32 şüpheli adliyede

Yazar Ayşe Berktay, milletvekili adayı Figen Ovat ile HDP il başkanının da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla hareket ettikleri tespit edilen 16'sı kadın toplam 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağladıklarını, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla 'terör örgütü cezaevi dış koordinasyon' yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti. 6 Ekim tarihinde Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, sözde flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo, yazar Ayşe Berktay ve 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP tarafından Bursa milletvekili adayı gösterilen Figen Ovat'ın da bulunduğu bildirildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan 16'sı kadın 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.