Ceysler Derneği Başkanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Ceysler Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kahraman Arslanoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Arslanoğlu, yazılı açıklamasında, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in dün gece Gazze'de bulunan bir hastaneye yaptığı saldırıda yüzlerce kadın, çocuk ve masum insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Arslanoğlu, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu aktardı.

Ceysler Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kahraman Arslanoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Arslanoğlu, yazılı açıklamasında, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in dün gece Gazze'de bulunan bir hastaneye yaptığı saldırıda yüzlerce kadın, çocuk ve masum insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Arslanoğlu, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarını tüm dünyanın gözü önünde her geçen gün işgal ettiğini anlatan Arslanoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail, hastane, okul, cami yaşlı, genç sivil tanımadan Gazze'ye bomba yağdırıyor. Filistin halkının egemenliği dün dünyanın gözü önünde hiçe sayılıyor. Dünyanın önde gelen ülkeleri bu durumu ancak kınayarak geçiriyor. Filistin ve Müslümanlara yönelik bu soykırım asla kabul edilemez. Bizler her zaman mazlum Filistin'in yanında olmaya, onların haklı davasını haykırmaya devam edeceğiz."