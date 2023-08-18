Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kılıçdaroğlu ile Nevşehir'deki etkinliklere katıldı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Nevşehir'deki etkinliklere katıldı. Etkinliklerde birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Erdem, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' dedi. Nevşehir'de Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi'nin açılışına katılan Başkan Erdem, ardından 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte yerini aldı. Şair, mutasavvıf ve filozof Hacı Bektaş Veli'nin dünya görüşünün, anlayışının Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan gibi birçok yerde kabul gördüğünü ve benimsendiğini hatırlatan Erdem, Nevşehir'den dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. İnsanlığa ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş Veli öğretisinin her yıl yeniden gündeme geldiği anma töreni ve kültür sanat etkinliklerinin Türkiye için önemine işaret eden Erdem, 'Hacı Bektaş Veli öğretisinin güzel ve yararlı mesajlarını insanlara yeniden sunanlara, etkinlikleri düzenleyenlere, katkıda bulunanlara teşekkür ederim' diye konuştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Nevşehir'deki etkinliklere katıldı. Etkinliklerde birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Erdem, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" dedi.

Nevşehir'de Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi'nin açılışına katılan Başkan Erdem, ardından 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte yerini aldı.

Şair, mutasavvıf ve filozof Hacı Bektaş Veli'nin dünya görüşünün, anlayışının Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan gibi birçok yerde kabul gördüğünü ve benimsendiğini hatırlatan Erdem, Nevşehir'den dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

İnsanlığa ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş Veli öğretisinin her yıl yeniden gündeme geldiği anma töreni ve kültür sanat etkinliklerinin Türkiye için önemine işaret eden Erdem, "Hacı Bektaş Veli öğretisinin güzel ve yararlı mesajlarını insanlara yeniden sunanlara, etkinlikleri düzenleyenlere, katkıda bulunanlara teşekkür ederim" diye konuştu.