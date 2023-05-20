Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Milletimiz manipülasyonlara en güzel cevabı sandıkta verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'ndan yapılan açıklamalara dikkati çekerek "Sandığa iradesini yansıtan kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla alay edercesine algı ürettiler. Yine manipülasyon yapmaya çalıştılar ama milletimiz ili dışında il il gezenlere, sosyal medyada film çekip algı üretmeye çalışanlara sandıkta en güzel cevabı vermiştir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs akşamı Millet İttifakı'ndan yapılan açıklamalara dikkati çekerek "Sandığa iradesini yansıtan kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla alay edercesine algı ürettiler. Yine manipülasyon yapmaya çalıştılar ama milletimiz ili dışında il il gezenlere, sosyal medyada film çekip algı üretmeye çalışanlara sandıkta en güzel cevabı vermiştir." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Sultanbeyli'deki Siirt Şirvan Oya Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Kurum, 81 ilin kardeş olduğunu belirterek 21 yıldır bu anlayışla hareket ettiklerini ve tüm Türkiye'deki vatandaşların aynı haklara erişmesi, burada huzur içerisinde yaşaması için bu hizmetleri yaptıklarını söyledi.

28 Mayıs seçimlerinin çok kritik olduğunu dile getiren Kurum, "Bu ülkenin büyümesi için, 81 ilin kardeşçe yaşaması için bir mücadele veriyoruz. İşte seçim gecesi yaptıklarını gördünüz. 'Öndeyiz.' dediler, 'Kazanıyoruz.' dediler ve orada sandığa iradesini yansıtan kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla alay edercesine algı ürettiler. Yine manipülasyon yapmaya çalıştılar ama milletimiz ili dışında il il gezenlere, sosyal medyada film çekip algı üretmeye çalışanlara sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Milletimiz eser demiştir, hizmet demiştir. Kendisi gibi olana, kendisiyle yol yürüyene destek olmuştur." diye konuştu.

Kurum, Tekirdağ'da afetzedelerin misafirhaneden çıkarılmaya çalışıldığını belirterek bu toprakların insanlarının mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğine, kişiliğine, siyasi görüşüne asla ve asla bakmayacağını kaydetti.

Kendilerinin de hep o anlayışla hareket ettiklerine dikkati çeken Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde 81 ile gittiğini ve 81 ilde de hizmetleri olduğunu bildirdi.

Kurum, depremzedelere verilen sözleri tutmaya devam edeceklerine vurgu yaparak "Biz istiyoruz ki ülkemiz büyüsün, gelişsin. Her alanda kendine yetsin, sanayisiyle, üretimiyle, istihdamıyla 81 ilimiz aynı haklara erişsin. 81 ilimizde yaşayan kardeşlerimiz aynı haklardan istifade etsin. Gençlerimiz geleceğe umutla baksın istiyoruz. Hepimizin, herkesin huzur içerisinde yaşayacağı şehirleri inşa edelim diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin hayallerle gerçeklerin seçimi olacağını ifade eden Kurum, "Hep algı ürettiler, hep bir bahanelerin arkasına sığındılar ama 4 yıl geçti Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de biz baharı göremedik, milletimiz baharı göremedi ama ne gördük biliyor musunuz? Yolda kalan otobüsleri gördük, karda kapanan yolları gördük. Bir türlü bitmeyen, Sultanbeyli'ye yapılacak hizmetlerin yapılmadığını gördük, verilen sözlerin tutulmadığını gördük." dedi.

Kurum, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek destek sonrası kimsenin kaybetmeyeceğini; 85 milyonun, 81 ilin kazanacağını söyledi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023