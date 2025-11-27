Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eksiklerin eleştirilebileceğini, ancak yapılan doğru işlere de teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Erol, Elazığ depreminin ardından TOKİ konutlarının şehrin dışına yapıldığını ve "şehrin bütünlüğünü bozacağı" eleştirisinde bulunduklarını anımsatarak, "Mevcut yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem anında yaşanan risklerini düşürmesi için doğru bir karar olduğunu gördük." diye konuştu.

Deprem sürecini yönetmenin kolay olmadığını dile getiren Erol, "Elazığ'da 3 bina yıkıldı, 37 can kaybımız oldu. Bütün devlet oradaydı. Sayın Bakanım 45 gün süre boyunca Elazığ dışına çıkmadı, müthiş bir performans gösterdi." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıplarını ve yıkılan binaları hatırlatan Erol, "Bunları planlamak kolay işler değil. Sizi ve Bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin, çevresel, sosyal ve ekonomik kırılganlıklarının iç içe girdiği bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Deprem riski, su krizi, kırılganlık, tarımsal gerileme, hava kirliliği, maden faciaları ve son günlerde zehirlenmelerin de yer aldığı ölümleri anımsatan Akın, "Böylesine kırılgan bir dönemde yaşarken bizim geçmiş dönemdeki rutin politikalarımızı tekrar etmemizin doğru olmadığını, bu tarihsel önemde ciddi bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın bilinciyle yeni dönemin siyasetinin de kurulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşa sunduğu dijital çalışmalar dolayısıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü tebrik eden Toktaş, çevre denetimlerinde sanayicilere kesilen cezaları, "yüksekliği" nedeniyle eleştirdi.

Toktaş, hobi bahçelerine yönelik ise "Özellikle pandemi dönemi ve ardından yaşanan büyük depremlerle bu hobi bahçesi artık vatandaş için ihtiyaç haline gelmiştir. Belli bir gelir grubunun üzerindeki vatandaşımız hobi bahçesi ihtiyacı duymaktadır. Bu konuda özel bir imar uygulaması yapılamadığından dolayı neredeyse gördüğümüz bütün hobi bahçeleri aslında kaçak konumdadır." görüşünü paylaştı.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları "büyük oranda" takdir ettiğini dile getirdi.

Verilen sözlerle gerçekleştirilenler arasında "farklar olduğunu" savunan Atmaca, "Bu işin tamamen siyasi polemik konusu edilmesi son derece rahatsızlık verici çünkü orada hala devam etmekte olan birçok sorunun örtülmeye çalışıldığını görmekteyiz." dedi. Atmaca, buna rağmen gelinen noktanın küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

"Yerinde iyileştirme ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerinin güçlü bir örneğidir"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların, devletin kriz anlarındaki gücünü ve kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"Yerinde Dönüşüm"ün, Türkiye'nin afetlere karşı şehirleşme anlayışında bir dönüm noktası olduğunu belirten Ersoy, "Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde, kendi parsellerinde, güvenli ve modern yapılara kavuşmasını sağlayan bu model, sosyal dokuyu koruyan, şehirlerin kültürel kimliğini yaşatan ve toplumun psikolojik direncini güçlendiren son derece değerli bir yaklaşımdır. Bu politika, modern şehircilikte esas alınan 'yerinde iyileştirme ve sosyal sürdürülebilirlik' ilkelerinin güçlü bir örneğidir." sözlerini sarf etti.

Bakanlığın yalnızca deprem odaklı değil, diğer pek çok alandaki çalışmalarıyla da kapsamlı bir dönüşüm yürüttüğünün altını çizen Ersoy, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı amaçlayan büyük bir vizyon olduğunu aktardı.

TOKİ'nin ürettiği konutların önemine vurgu yapan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hedeflenen 500 bin sosyal konut, Türkiye Yüzyılı vizyonunun insan merkezli şehircilik anlayışının en güçlü yansımasıdır. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarına ve dar gelirli vatandaşlara öncelik verilerek yürütülen bu projeler, sosyal devlet ilkesinin en somut karşılığıdır. Kiralık sosyal konut modeli, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için getirilen finansman kolaylıkları, uygun ödeme seçenekleri ve yerinde dönüşüm yaklaşımıyla birlikte bakanlığın konut politikaları hem erişilebilir hem sürdürülebilir bir nitelik kazanmıştır."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Osmaniye'deki 9 rezerv yapı alanında büyük bir dönüşümün yürütüldüğünü hatırlatarak, projeler tamamlandığında şehre 1889 konut, 982 iş yeri ve 103 ofis kazandırılacağını ifade etti.

"Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini anlatan Gülsoy, "Bu program kapsamında, 81 ilimizde 500 bin sosyal konutu vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu proje ile niyetimiz, milyonlarca insanımızın ev sahibi olma hayaline ortak olmak ve kira sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bir yandan güvenli ve modern kentsel dönüşümlerimize devam ederken, diğer yandan da herkesin erişebileceği sosyal konut üreterek vatandaşlarımızı yeni yuvalarına inşallah kavuşturacağız." dedi.

Gülsoy, Bakanlığın "Sıfır Atık" projesi ile küresel bir başarı hikayesi yazdığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu proje, sadece geri dönüşüm oranlarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda vatandaşlarımızın çevre bilincini de kökten değiştirmiştir. Denizlerimizin, göllerimizin ve akarsularımızın korunmasına yönelik 'Mavi Vatan' stratejimizle uyumlu politikalar, su ekosistemlerimizin geleceğini güvence altına almaktadır. Ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu, çevreyi koruyan, rekabet gücü yüksek ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemektedir. Hazırlamış olduğumuz 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' uluslararası ticaretimizi güçlendirerek dünyadaki büyük ekonomiler arasında yer almamızda önemli bir rol oynayacaktır."