TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul'da su sorununun bulunduğunu söyledi.

İstanbul'un günlük su ihtiyacının 3 milyon metreküpün üzerine çıktığını belirten Zeybek, ihtiyaç olan suyun rezervlerden karşılanma olasılığının düşük olduğunu dile getirdi. "Melen Barajı ne oldu?" sorusunu yönelten Zeybek, İstanbul'un su sorununun giderilmesi için adım atılması gerektiğini ifade etti.

Kentsel dönüşümdeki yanlış uygulamalar yüzünden sadece Esenyurt'ta 30 binden fazla mağdur olduğunu savunan Zeybek, "Ne zaman kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunlarını çözmeyle ilgili yasal düzenlemeyi getireceksiniz? Büyükşehirlerdeki insanların sorununu çözmek, sizin açınızdan Suriye'den gelenlerin sorununu çözmek kadar değerli değil mi?" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün bir numaralı düşmanının enflasyon olduğunu belirten Zeybek, TOKİ ve diğer kurumların ihalelerine kimsenin giremediğini, yanlış katsayılar ve birim fiyatları nedeniyle müteahhitlerin iş yapamadığını öne sürdü.

"Millet bahçeleri beton"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dünyanın varoluş sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin iklim kriziyle ilgili en zayıf sunumu yaptığını savundu. Bunun üzerine Özhaseki, "Sadece tahrik ettiğiniz için cevap vermiyorum. Cevabımı birazdan tek tek vereceğim." dedi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan, "Millet bahçeleri beton. Avrupa'daki parklarda eser miktarda beton vardır. Niye? Doğal hayat orada gelişsin diye. Parklara, millet bahçelerinin yarısına beton dökmüşsünüz. Bunu iklim kriziyle mücadele çerçevesinde sunumuza koymuşsunuz." ifadelerini kullandı.

HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Ege'de termik santrallerin doğa tahribatı oluşturduğunu öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Akın, Hatay'da yapılmış bina bulunmadığını, gösterilenden farklı bir hayatın kentte yaşandığını savundu.

Depremin sadece binaları yıkmadığını, kentlere korkunç zarar verdiğini söyleyen Akın, "Rezerv yapı alanlarının değiştirilmesi, yoksulların mallarına el koymak, insanların mülkiyet haklarının gasbedilmesini sağlamaktır. Dönüşüm yapacağız diye insanları mağdur edecek durumdur. Büyük toplumsal yara açılması söz konusudur." şeklinde konuştu.

"Mevcut yapılar tek tek gözden geçirilerek teste tabi tutulmalıdır"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İklim Değişikliği Başkanlığı için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini ifade etti.

Çevre kirliliğinden tüm canlıların etkilendiğinin altını çizen Kocamaz, çevre kirliliğinin Türkiye'de de had safhaya ulaştığını ileri sürdü.

Yaşanan depremlerden ders çıkarılmadığını savunan Kocamaz, depremlerden korunmanın tek yolunun sağlam binalar yapmaktan geçtiğini vurguladı.

İYİ Partili Kocamaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da olası büyük depremde 60 binden fazla konutun yıkılacağı, 100 binden fazla insanın hayatını kaybedeceği belirtilmektedir. İstanbul'da kentsel dönüşüm bekleyen binlerce bina bulunmaktadır. İstanbul'da kentsel dönüşüm bekleyen çoğu bina artık alarm veriyor. Kendiliğinden yıkılan binalara şahit oluyoruz. İstanbul'da dönüşüm hız kazanmalı, dayanıksız binalar yıkılmalı. Mevcut yapılar tek tek gözden geçirilerek teste tabi tutulmalıdır."

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, ormanların korunamadığını, hava kirliliğinin büyükşehirlerde nefes almayı zorlaştırdığını dile getirdi.

İktidarın imar barışının zararlı sonuçlar ortaya çıkardığını savunan Demir, İstanbul'un deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Doğan Demir, atık ithalatına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, çevre dostu politikaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Kamunun destekleyici rolü güçlendirilmelidir"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, imar mevzuatındaki karmaşıklığın giderilmesi ve sadeleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çeşitli kurumlar tarafından yürütülen imar yetkisiyle ilgili planlama ve uygulama süreçlerinde "birlik" sağlanarak farklı kent dokularının oluşmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Konut sektörünün revize edilmesi, aşırı fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve sürdürülebilir konut finansman politikalarının geliştirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda kamunun düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve destekleyici rolü güçlendirilmelidir. Dar ve orta gelir gruplarının konuta ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda hayata geçen sosyal konut kampanyaları memnuniyet verici olmuştur."

"Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakma gayreti içerisindeyiz"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Bölgede 200 bin konutun inşasının sürdüğünü anlatan Gülsoy, yıl sonuna kadar 41 bin konut ile 5 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti'li Gülsoy, güvenli, sağlam ve iklim dostu konutların inşasına devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam etmektedir. Yeni düzenlemelerle ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışır, sağlam ve güvenli yapılar inşa edeceğiz. Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olma gayesiyle gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakma gayreti içerisindeyiz."