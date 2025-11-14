Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarını gördük, oradaki usulsüzlükleri, paraların nasıl toplandığını hep birlikte izledik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarını gördük, oradaki usulsüzlükleri, paraların nasıl toplandığını hep birlikte izledik. Ancak deprem bölgesine gelince ne yazık ki çakılı tek bir çivileri yok. Sadece baklava kutularındaki parayla bile burada onlarca konut yapılırdı." dedi.

İndere Bölgesi'nde inşa edilen kalıcı konutları gezen Bakan Kurum, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 350 bininci konutun anahtar tesliminin yapılacağını anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Burası tam 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyelerinden biridir. Adıyamanlı hemşerilerimizin hak ettiği yaşam kalitesinin gereği neyse onu inşa ediyoruz. İnşallah İndere projemiz, Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacak ve biz de kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız. Yeni 50 bin ailemizin daha yuvasına kavuşma heyecanına şahitlik edeceğiz. "

Depremin yaşandığı günden bu yana afet bölgesinden bir an bile ayrılmadıklarını belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Millete hizmet davasının en doğru örneğini deprem bölgesinde gösteriyoruz. Adıyaman'a sayısız kez geldik, işlerimizi doğrudan sahada takip ettik. Bugüne kadar Adıyaman'da toplam 38 bin yeni konut ve iş yerini teslim ettik. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 43 bin bağımsız bölümü de tamamlayarak teslim etmiş olacağız. Yani Adıyaman 'tamam' diyeceğiz."

Deprem bölgesinin tamamında 350 bin konuta ulaşıldığını belirten Bakan Kurum, "2025 sonuna kadar bu sayıyı 453 bine çıkaracağız ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız. Afetzede kardeşlerimize verdiğimiz her söze sadakatle bağlıyız. Devlet çalışmış, millet kazanmış, Türkiye başarmıştır. Yani kaybeden yoktur, 86 milyon hep birlikte kazanmıştır." şeklinde konuştu.

"Çakılı tek bir çivileri yok"

Deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilere tepki gösteren Kurum, şöyle devam etti:

"Depremzede kardeşlerimizi istismar ettirmeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bu konutları yapacağız. İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarını gördük, oradaki usulsüzlükleri, paraların nasıl toplandığını hep birlikte izledik. Ancak deprem bölgesine gelince ne yazık ki çakılı tek bir çivileri yok. Sadece baklava kutularındaki parayla bile burada onlarca konut yapılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada dikili tek bir ağacı dahi yok. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bu kadar işçinin, emekçinin alın terine haksızlık ediyorlar. Ama onlara buradan açıkça söylüyoruz, bu siyaseti yaptırmayacağız."

"Ulu Cami'yi niye yapmadıklarını milletimize anlatmıyorlar"

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki Ulu Cami'nin yapımını üstlenmesine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Tek bir Ulu Cami ile alakalı maalesef işi bile yapamadılar. Bugün gelinen süreçte Habibi Neccar Camimiz açılışa hazır hale gelmişken, tarihi meclis binamız yükselmişken, belediye binamız yükselmişken orada uzun çarşıda, Kemalpaşa'da binalarımız aslına uygun bir şekilde yeniden ihya olurken Atatürk Caddesi'ndeki binalar eskisinden daha güzel bir şekilde ayağa kalkarken hala deprem bölgesini siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Ama Ulu Cami'yi niye yapmadıklarını milletimize anlatmıyorlar.

Tavsiyemiz bize engel olmayın. Önümüze taş koymaya kalkmayın. Çünkü biz 86 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve 'deprem bölgesini ayağa kaldıracağız' dedik. Allah'ın izniyle depremzede kardeşlerimizin dualarıyla da kaldırıyoruz. Ulu Cami'yi de açıkçası yapmadılar. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Ulu Cami'ye ilişkin de son ihtarını gönderdi ve süresinin bitmesine müteakip hep şunu söyledik. 'Kimsenin insafına depremzede kardeşimizi bırakmayacağız' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu sözü verdi ve burada da CHP'nin insafına bırakmayacağız ve Ulu Cami'mizi de süreci tamamlanır tamamlanmaz yine bu kadar eseri yaptığımız gibi, yüzbinlerce konutu vatandaşımıza teslim ettiğimiz gibi, 11 ili hep birlikte ayağa kaldırdığımız gibi Ulu Cami'mizi de kaldıracağız ve CHP'nin insafına terk etmeyeceğiz. Bizim onlara söyleyeceğimiz, ya bu milletin başarısına ortak olacaklar ya da 86 milyon vatandaşımızın karşısında mahpus olmaya devam edecekler."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Politika
