Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika İklim Değişikliği Politika Haberler

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