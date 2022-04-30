Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Davamız, fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü Hakk'ın rızasıdır, mayası aşktır. Hamuru vefadır, gayesi yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır" dedi.

Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat İftarı programında, yol arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini söyledi.

AK Parti'nin davasının geçmişten bugüne tüm neferlerinin bir arada olduğunu ifade eden Kurum, "Davamız, bugün ortaya çıkmış bir dava değildir. Davamız, fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal değildir. Bu kutlu davanın özü Hakk'ın rızasıdır, mayası aşktır. Hamuru vefadır, gayesi yeryüzünde doğrunun, iyinin, adaletin ve güzelin hakim olmasıdır." diye konuştu.

Kurum, AK Parti'nin davasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kale gibi duranların davası olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya, fikrimizin kurucu iradesidir. Konya, yürüyüşümüzün aklı ve kalbidir. Birbirinden kıymetli önder şahsiyetleriyle bu davanın ilk fidanlarını yeşerten şehirdir. İşte AK Parti, gönüller sultanı Sadreddin Konevi'nin rahlesinde doğmuştur. Cesaretimizi, 'Evladım, bir itirazın varsa onu içinde tutma. Ortaya çık ve haykır.' diyen Ladikli Ahmet Ağa'nın öğütlerinden almışız. Umutlarımızı, 'Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı vardır. Haydi, ayağa kalk ey bilen adam. Bilmenin zekatı dahi icraattır.' diyen Kapu Camisi'nin aslan yürekli hocası Tahir Büyükkörükçü hocamızın haykırışlarından almışız. Bu davanın hamuru, Konya'nın mescitlerinde, ulu hocalarımızın mübarek ellerinde yoğrulmuştur. Bizler heyecanımızı 'Kırk yıl boyunca milletimize en yüksek dava şuuruyla hizmet ettim.' diyen rahmetli Erbakan hocamızın yol arkadaşı merhum Ali Güneri ağabeyimizin heyecanında bulmuşuz."

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın alın terine hayran olduklarını dile getiren Kurum, "Bu dava 21'inci yüzyıl sahnesinde Kasımpaşa'da ceddimizden devraldığı bayrağı önce Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a taşıyan, Sultan Fatih'in göz nuru İstanbul'u o eski şanlı günlerine yeniden kavuşturan, ardından davasını tüm Türkiye'ye, gönül coğrafyamıza ve nihayet bütün dünyaya yayan Konya'mızı bir başka seven, milletine sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasıdır." ifadelerini kullandı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde AK Parti teşkilatlarına seslendiği canlı yayın bağlantısı izlendi.

İftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.