Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika