Üye Girişi
Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde...

Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Deprem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title