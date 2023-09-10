Çevre Bakanı Özhaseki, Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majed Al Hogail ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Geleceğin Şehirleri Zirvesi kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Özhaseki, Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nda Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majed Al Hogail ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşmede, Türkiye'de insan odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin öneminin vurgulandığı ve başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere iş birliği alanlarının belirlendiği kaydedildi. Bakanlık tarafından görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, "Türkiye olarak şehircilik anlamında her türlü bilgi ve birikimimizi; dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" denildi. - RİYAD