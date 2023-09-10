Çevre Bakanı Özhaseki, Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majed Al Hogail ile görüştü. Görüşmede, akıllı şehirler konsepti ve iş birliği alanları ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majed Al Hogail ile görüştü.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majed Al Hogail ile Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nda ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ülkemizde insan odaklı bir şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemini vurguladık. Sayın Bakan ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere iş birliği alanlarımızı belirledik. Türkiye olarak şehircilik anlamında her türlü bilgi ve birikimimizi; dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" dedi.