Çevre Bakanı Özhaseki, KKTC Bakanı Ataoğlu ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Özhaseki, Kıbrıs'ta yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında teknik destek sunacaklarını ve Kıbrıs'a her daim destek olacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Özhaseki, açıklamasında, " Kıbrıs'ta yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında kardeşlerimize teknik destek sunacak; bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız. Kendimizden ayrı görmediğimiz Kıbrıs'ımıza her daim destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.