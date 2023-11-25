Çevre Bakanı Özhaseki: Deprem bölgesindeki köylerimize 100 bine yakın çelik ev yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yapılacak konutlara ilişkin, "Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor, mülkiyet sorunlarında ihtilaflar çıkıyor, hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahibinin sayısı 500 bine doğru düşüyor." dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince, Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı'nda konuşan Özhaseki, gerek mecliste gerekse başka yerlerde muhalefet tarafından bilerek ya da bilmeyerek deprem bölgesiyle ilgili yanlış bilgiler verildiğini belirtti.

Bin yıllık Anadolu medeniyeti serüveninde karşılaşılabilecek en büyük felaketin 6 Şubat'ta yaşanan deprem olduğunu ifade eden Özhaseki, depremin, maddi hasarının yanı sıra parayla ölçülemeyecek çok büyük manevi hasar da bıraktığını dile getirdi.

Depremin ardından rezerv alanlar bularak inşaatlara hızla başladıklarına dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda başlamış olan inşaatlarımızın sayısı 200 bin civarında. Şehir merkezlerini yeniden inşa etme kararı aldık ve şehir merkezlerimizde inşaatı başlattık. Dün Kahramanmaraş'ta 10 bin kadar şehrin merkezinde, Azerbaycan Caddesi'nde, Trabzon Caddesi'nde, Cahit Zarifoğlu'nda yapılacak yerleri tek tek yerlerinde gezerek belirledik ki 50 bin kadar da şehrin merkezinde inşaatlara şimdi başlıyoruz. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık, 100 bine yakın yapacağız. Bunların ihalelerini de çıkardık, ilk ihaleleri bitti, şu anda devam ediyor. Yeni bir teknoloji yansıtma açısından bizim bildiğimiz klasik usullerden çok daha faydalı ve verimli. Yerinde dönüşüm için de 245 bin kişi bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar, onların da işleri bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz."

Hak sahibi sayısı 500 binlerde kalacak

Özhaseki, depremde 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü, ama hak sahipliğinin muhtemelen 500 binlerde kalacağını aktardı.

Hak sahipliği konusunda ihtilaflar da yaşandığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Orta hasarlılar var, 'Ben tamir ederim otururum, usulüne uygun olarak güçlendiririm' diyor. 'Sen bilirsin, istersen yıkalım, yenisini verelim ama istemiyorsan yapacak bir şey yok, güçlendir', yasa böyle. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor, mülkiyet sorunlarında ihtilaflar çıkıyor, hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahibinin sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık, 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç bir sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız."

Ana muhalefet partisi CHP'yi eleştiren Özhaseki, "Geçenlerde duydum ben, ana muhalefetin yeni genel başkanı 'Yüzde 5'lerde, 5'ini verecekler, öbür taraf yok', birtakım rakamlar veriyor. Vallahi şaşkınlık içerisinde izliyorum. Demek ki bizim ana muhalefetin hiç huyu değişmeyecek. Biri gelecek, biri gidecek ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler. Halbuki beni arasalar, emin olun bütün bilgileri, belgeleri, ihale dokümanlarına kadar kendilerine göndeririz, bundan kolay da bir şey yok. Fakat arayan yok, işlerine geliyor." diye konuştu.

CHP'li belediyelere "deprem turisti" eleştirisi

Özhaseki, depremin ardından 810 belediyenin tamamını deprem bölgesine sevk ettiklerini, Kayseri'nin ilçe belediyeleri de dahil aylarca bölgede çalıştıklarını hatırlattı.

Muhalefet belediyelerine de eleştiriler yönelten Özhaseki, "Koca koca şehirler, milyonlarca nüfusları var. Sadece özel jetlerle gelip oralarda indiler. Yanlarında 20-30 tane kamera, selfiler çekildiler, oradan resimler attılar ve deprem turisti olarak dönüp gittiler. Vatandaş bunu çok iyi gördü ve arkasından da hasarları kim giderir diye gayet iyi anladığı için döndü, bizim tarafa yüklendi. Bütün deprem bölgelerinde çok yüksek oranda oy aldık." ifadesini kullandı.

Çevre çalışmaları

Dünyanın dengesi insanoğlu tarafından bozulduğu için sel, yangın, müsilaj gibi felaketlerle karşılaşıldığını aktaran Özhaseki, iklim kanunu hazırladıklarını, TBMM normal çalışmaya başladığında gözden geçirip bir an önce çıkarmaya gayret edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyayı kirletme oranının yüzde 1'lerin altında olduğunu belirten Özhaseki, "Dünyayı en çok kirletenler Çin, Hindistan, Rusya, Amerika. Durmadan her konuda işine geldiği gibi fetva veren ileri ve medeni olduğunu söyleyen AB ülkeleri, dünyayı da en çok kirletmeye onlar devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen Özhaseki, proje başladığından bu yana 45,5 milyon ton çöpün geri dönüştürülerek 100 milyar liranın ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da programda konuşma yaptı.

Öte yandan Bakan Özhaseki, salondaki konuşması sırasında köylerine dinamit fabrikası yapılmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlarla da salon dışında görüşerek, taleplerini not aldı.