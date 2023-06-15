Çevre Bakanı Özhaseki, Deprem Bölgesindeki Çalışmaları İncelemek İçin Şehirleri Ziyaret Edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve geldikten sonra ilk saha ziyaretini geçen hafta Adıyaman'a gerçekleştiren Özhaseki, deprem bölgesinin en kısa sürede inşa ve ihya edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özhaseki bu kapsamda yarın bakanlık yetkilileriyle beraber Malatya ve Kahramanmaraş'a, 17 Haziran'da ise Hatay'a giderek, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.Göreve geldiğinde deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Özhaseki, deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüller olduğunu ve o formüller devreye girdiğinde depremzede vatandaşların evlerine çok daha kısa sürede kavuşacaklarını açıklamıştı. Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formülü sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika