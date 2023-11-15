Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi. Görüşmede meteoroloji alanındaki çalışmalar ve ortak projeler ele alındı.

Çevre Bakanı Özhaseki, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Muhtar Babayev ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan ve Bakanlık bürokratlarımızın da katıldığı toplantıda meteoroloji alanındaki çalışmalarımızı, ülkelerimiz arasında yürüttüğümüz projeleri istişare ettik. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la aramızdaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizin paylaşımını; birbirimize verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.