Çevre Bakanı Murat Kurum, Rizeliler Buluşması'nda konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da 'Rizeliler Buluşması' programına katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, 'Yatırımlarımızla daima Rize'ye değer kattık, marka değerini yükselttik' dedi.