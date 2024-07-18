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Çevre Bakanı Murat Kurum Elazığ'da incelemelerde bulundu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden konutları inceledi ve toplantı gerçekleştirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Ankara'dan tarifeli uçakla Elazığ'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ Havalimanında Vali Numan Hatipoğlu ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kurum, ilk olarak yapımı devam eden Gümüşkavak Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını inceledi. Burada Elazığ'ın bazı mahalle muhtarları ile sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra yapımı devam eden konutlarda örnek daireyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çocukların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyen Bakan Kurum, cep telefonuyla özçekim yaptı.

Bakan Kurum, daha sonra Aksaray Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Elazığ Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Elazığ Çevre Politika Güncel Haberler

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