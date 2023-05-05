Çevre Bakanı Murat Kurum Adalar'ın imar sorununu çözdüklerini açıkladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükada'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "Adalarımızın doğal güzelliklerinin, kültür hazinelerinin korunacağı ve ilave bir yapılaşmaya meydan vermeyecek şekliyle adalardaki 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uzun zamandır takip ediyorduk ve çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar'da imar problem tamamen çözülüyor. Bundan sonra Adalar'da hiçbir tapu problemi kalmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyükada'da seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Önce Büyükada'daki Hacı Osman Var Cami'de ikindi namazını kılan Bakan Kurum, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Adalar Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına katılan Kurum, burada eğitim merkezini gezip, çalışmaları yerinde takip etti. Açılışta Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşe Vural ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Son olarak Anadolu Kulübü'nde adada yaşayan vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, burada Adalar için yapılacak müjdeleri paylaştı.

"İSTANBULLU HİÇBİR KARDEŞİM RİSKLİ YAPIDA OTURMAYACAKö

Yarısı Bizden kampanyasındaki son durumu paylaşan Bakan Kurum, "Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 533 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. İstanbul'a söz, Adalar'a söz bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. Ben Adalar'da yaşayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Adalar'ı hep birlikte yeşil doğasıyla, mavi sularıyla, özgün mimarisiyle koruyup istikbale taşıyacağız. Şimdiden Adalar'a ve İstanbul'a hayırlı, uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"BURGAZADA VE BÜYÜKADA'DAKİ DALYAN ALANLARINI KALDIRDIK"

"BALIKÇI ESNAFIMIZIN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ SORUNU ÇÖZDÜK"

"ADALAR'IMIZA BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İNŞA EDİYORUZ"

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