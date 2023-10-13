Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'ye geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek. Bakan Özhaseki, 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi'ne konuşmacı olarak da katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek. Bakan Özhaseki; 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi'ne konuşmacı olarak da katılacak. Ayrıca Bakan Özhaseki'nin, kentte düzenlenecek olan bazı program ve açılışlara da katılacağı öğrenildi. - KAYSERİ