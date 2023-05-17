Çevre Bakanı Kurum: Cumhur İttifakı'nın zaferi milletin hizmetkarı Erdoğan'ın zaferidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da partisinin Ümraniye ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Kurum, Cumhur İttifakı'nın zaferinin milletin hizmetkarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi olduğunu belirtti. Ayrıca, deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. 15 seçimdir böyle oldu, bu seçimde de zafer yine milletin hizmetkarı Cumhurbaşkanımızın oldu, Cumhur İttifakımızın oldu." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Ümraniye ilçe teşkilatı üyeleriyle Cemil Meriç Gençlik ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Kurum, 14 Mayıs seçimlerini milletin büyük bir teveccühüyle, demokratik olgunlukla tamamladıklarını belirterek, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Elde edilen başarının asıl mimarlarının, gecesini gündüzüne katan teşkilat üyeleri olduğunu vurgulayan Kurum, teşekkürlerini iletti.

Kurum, "Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. 15 seçimdir böyle oldu, bu seçimde de zafer yine milletin hizmetkarı Cumhurbaşkanımızın oldu, Cumhur İttifakımızın oldu." dedi.

Milletin belirsizliği sevmediğine, istikrar ve güveni tercih ettiğine dikkati çeken Kurum, "Bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur, 28 Mayıs'ta da inşallah böyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurum, seçim sürecinde her ne kadar İstanbul'da olsa da aklının ve kalbinin afet bölgesinde olduğunu ifade ederek, seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyen depremzedelerle alay edenlere tepki gösterdi.

Bakan Kurum, "Bizim medeniyetimizin, bu toprakların insanları; mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur." dedi.

Deprem bölgesinde hafta sonu 180 bininci konutun temelini atacaklarını aktaran Kurum, toplamda 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim edeceklerini söyledi.

Kurum, Ümraniye'de Kazımkarabekir ve Dudullu mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını; Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu mahallelerinde de devam edegelen 2/B sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Ümraniye'nin, 14 Mayıs'taki seçimde AK Parti'ye yüzde 51.92 oy oranıyla destek verdiğine dikkati çeken Kurum, 28 Mayıs'ın da önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Ümraniye'den rekor oy beklediğini dile getirdi.