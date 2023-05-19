Çevre Bakanı Kurum: 28 Mayıs'ta yüzde 60 oy oranıyla destek vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Pendik'ten yüzde 60 oy oranıyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak fethin 570. yıl dönümünü hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatarak kutlayacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığının Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Kurum, 14 Mayıs seçimlerini demokratik bir olgunluk ve büyük bir katılımla, milletin büyük bir teveccühüyle tamamladıklarını söyledi.

Bakan Kurum, "Ülke olarak 85 milyon vatandaşla birlikte önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Bu seçimin ülkemiz, milletimiz, beldemiz, İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Her bir dava ve yol arkadaşım son ana kadar büyük bir titizlikle çalıştı. Sizler teşkilat mensubu kardeşlerimiz, 40 gün boyunca sokak sokak, mahalle mahalle çalıştınız ve büyük bir mücadele verdiniz. 14 Mayıs gecesi hep birlikte büyük bir başarı elde ettik. Milletimiz 14 Mayıs seçiminde de yine istikrarın ve güvenin yanında olmuştur. AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuştur." diye konuştu.

Seçim gecesi yaşananlara işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Hatırlayın, o gece 'Kazanıyoruz, öndeyiz.' dediler. Seçim gecesi aziz milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Milletin aklıyla alay edercesine 'Sandıklarda öndeyiz, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı oluyor.' diye resmen yalanlarla, algılarla hareket ettiler. Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine turist gibi il il gezenlere, üzerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur. Hamdolsun bu seçimde de algı değil hakikat kazanmıştır, eser kazanmıştır. Milletimizin gönlünde yatan aslan her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmuştur. Çünkü bu millet Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu millete sevdalıdır."

Kurum, Türk milletin vefalı olduğunu, istikrar ve güvenden yana tavır koyduğunu, kabiliyetsizliği, beceriksizliği ise asla affetmeyeceğini vurguladı.

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz hakkını verenleri başının üstünde taşır ve destekler. 14 Mayıs'ta da bu böyle olmuştur. İnşallah daha büyük bir destekle 28 Mayıs'ta da bu böyle olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden başkan olacaktır. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'mıza rekor destek verdiler. Afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada o kararmış kalplerini ortaya koydular. Onlarla alay ettiler. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ödemeyi bahane gösterdi, depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerinden çıkardı. Bizim medeniyetimiz, bu toprakların, bu vatanın insanları, mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü hiçbir zaman sormaz. Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik. Bundan sonra da terk etmeyeceğiz."

Kurum, Pendik'te ne sorun varsa, o sorunu çözmek için gereken her türlü iradeyi hep birlikte ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Pendik'teki Orta, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde dönüşüm çalışmalarını süratle yürüttüklerini anlatan Kurum, "Pendik'in tamamında evlerinin kentsel dönüşüme girmesini talep eden her bir kardeşimize destek vereceğiz. Yeşil Pendik için ilçemizde iki millet bahçesi daha yapıyoruz. Güzelyalı sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz. Şahintepe'de 400 bin metrekare alanda tapu problemlerinin çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Tabii bu noktada İstanbul'umuzu, Pendik'i depreme hazırlamak için de gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, Pendik'in her zaman AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Pendikli kardeşlerimiz 14 Mayıs'ta da yüzde 53 oy oranıyla yine bize destek verdi. 28 Mayıs önemli bir tarih. Biliyorsunuz bir gün öncesi 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümü. Bir gün sonrası da fethin 570. yıl dönümü. 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Pendik'ten yüzde 60 oy oranıyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak fethin 570. yıl dönümünü hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatarak kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlayacağız." dedi.