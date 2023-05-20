Çevre Bakanı Kurum: 173 bin konutun inşası devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremzedelere yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi ve CHP'nin tutumunu eleştirdi.

TUZLA AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden 3 ay geçti. 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlamıştır, inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER"

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE ALAY ETTİLER"

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