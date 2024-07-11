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Çevre Bakanı Adıyaman'da deprem bölgelerini ziyaret etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'a gelerek deprem bölgelerini ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'da geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a geldi. Bakan Kurum, havaalanında; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı.

Bakan Kurum, ilk olarak valiliği ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, yarın kentte yapımı devam eden afet konutları ve yerinde dönüşüm projelerini inceleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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