Cevdet Yılmaz: YOİKK önerilerini, Meclis gündemine sunmayı planlıyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), önerilerinden doğan mevzuat paketlerini, yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen, yaklaşık 4 saat süren YOİKK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yılmaz, Türkiye'de yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde daha gözde bir cazibe merkezi haline amacıyla YOİKK eylem planlarının son derece önemli olduğunu söyledi. Eylül ayı sonuna kadar yeni bir eylem planı ortaya koyacaklarını aktaran Yılmaz, "Arkadaşlarımız bu toplantıda dile getirilen tüm hususlarla ilgili titiz bir çalışma yapacak. Meclisimiz açılmadan önce eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli eylem planlarımız ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak. Normalde YOİKK'i 6 ayda bir toplamamız gerekiyor. Bu YOİKK'in önemine binaen 3 ay sonra tekrar toplantı yapıp orada hem eylem planımızı hem de geleceğe dönük çalışmalarımızı yine gözden geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANAYİYE TAHSİS EDİLEN ARAZİ, AVRUPA ÜLKELERİNİN ALTINDA'

Yılmaz, toplantıda ön plana çıkan önerilere ilişkin, "Verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç var. Avrupa Birliği'yle (AB) de uyumu gözeten bir çerçevede, bir taraftan uluslararası şirketlerin kendi içindeki paylaşımları, diğer taraftan AB'nin yeni standartlarına uyum anlamında çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yatırımlarda finansmana erişim konusu, en önemli başlıklardan biri olarak ifade edildi. Burada kalkınma bankacılığından proje bazlı desteklere, Merkez Bankası'nın nasıl bir rolü olması gerektiğine varıncaya kadar çok çeşitli konularda tartışmalar yürütüldü. Tabi ki makro istikrar, makro politikalar çerçevesinde bu konularda neler yapılabileceği tartışıldı. Yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi yine önemli bir başlık. Burada da sanayinin planlı bir şekilde tarımsal ve çevresel hassasiyetleri de gözeterek daha fazla sanayi alanı nasıl oluşturulur, konusu da gündeme geldi. Uluslararası mukayeselerle baktığımızda, bizde sanayiye tahsis edilen arazi Avrupa ülkelerinin oldukça altında. Verimsiz arazilerde, tarımsal üretimimize zarar vermeyecek, su potansiyeli dikkate alınarak ve planlı bir şekilde sanayi alanlarımızın genişletilmesi gerektiği hususunda genel bir anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim" dedi. 'YABANCI ÇALIŞTIRILMASI HUSUSLARI TARTIŞILDI'

Çalışma mevzuatına yönelik çeşitli düzenlemelerin de ele alındığını söyleyen Yılmaz, "Bunlarla ilgili Çalışma Bakanlığımızın hem kısa vadeli hem orta vadeli birtakım hususları ele alması söz konusu. Özellikle yabancı çalıştırılması hususlarında da hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Türkiye'de karşılığı bulunmayan veya talep edilmeyen hususlarda ihtiyaç analizlerini iyi yaparak, kendi iş gücü piyasamızda da zarar vermeden ama şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir modelle gitmemiz gerektiği hususunda tartışmalar yapıldı" diye konuştu.

'YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI ÖNEMLİ BİR BAŞLIK'

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin de toplantının önemli bir başlığını oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada çeşitli finansal enstrümanlarla girişimciliğin geliştirilmesi, özellikle sermaye piyasalarının daha aktif hale gelmesi konuşuldu. Yeşil dönüşümün hızlandırılması yine önemli bir başlık. Emisyon ticareti sisteminin kurulması aciliyet teşkil eden hususlardan bir tanesi. Bu konuda bakanlıklarımızın fikirleri var. Bunları istişareyle hızlı bir şekilde olgunlaştırarak 'En pratik şekilde nasıl çözebiliriz' şeklinde bir yaklaşımımız var. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemini kurarak, buradan elde edilen kaynakların yeşil dönüşümü de destekleyici bir şekilde kullanılması ifade edilen fikirlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ DEMİR YOLLARININ DAHA HIZLI GELİŞTİRİLMESİ'

Haberleşme, ulaşım alanında çeşitli konuların dile getirildiğini söyleyen Yılmaz, "Özellikle önümüzdeki dönemde demir yollarını daha fazla önceliklendirilmesi ki bizim zaten hükümet programımızda, seçim beyannamemizde de bu konu çok net ortaya konmuş durumda. Artık önümüzdeki dönem ulaştırmada temel önceliğimiz; demir yollarının daha hızlı geliştirilmesi, demir yollarıyla liman bağlantılarının üretim merkezleri bağlantılarının da güçlendirilmesi, en temel yatırım ortamını iyileştirici hususlar arasında yer alıyor" dedi.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin iradeyi, güçlü bir şekilde vurguladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini, yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Yatırımcıların öncelik verdiği; güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak bu konuda temel çerçevemizi oluşturuyor" diye konuştu.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ELBETTE SÜRDÜRECEĞİZ'

Yılmaz, yapısal reformların orta vadeli somut etkilerinin yanı sıra; kısa vadeli etkilerini de önemsediklerini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi elbette sürdüreceğiz, diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden büyümesini, istihdamını sağlıklı bir şekilde istikrarlı bir zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla temel çerçevemiz, sürdürülebilir istikrarlı bir kalkınma süreci. Büyümenin kapsayıcı olması yine temel prensibimiz. Bu çerçevede yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağını alan politikalarımız çerçevesinde, ülkemizdeki refah artışından tüm kesimlerin adil bir şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla sadece büyük şirketler için değil, KOBİ'lerimiz için küçük işletmelerimiz için de iş ortamını, yatırım ortamını iyileştirmemiz; sadece metropoller için değil, tüm Türkiye'de farklı bölgelerde yeni imkanlar fırsatlar oluşturmamız önem taşıyor" dedi.

Cevdet Yılmaz, sanayinin daha fazla Anadolu'ya yayılması bağlamında, Orta Anadolu- Akdeniz hattında daha güçlü bir sanayileşme perspektifinin toplantıda ele alındığını bildirdi. Yılmaz, Türkiye'de yatırım iklimi daha iyi hale geldikçe, iş yapma ve yatırım yapma süreçlerinin kolaylaştıkça, buradan doğan kazanımların vatandaşa ve ekonomiye en olumlu şekilde yansıyacağını söyledi. Bu kapsamda YOİKK'in çalışmalarına devam edeceğini aktardı.