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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını yargılayacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan davaya ilişkin, 'İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir' dedi. Yılmaz, İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçi olacaklarını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan davaya ilişkin, "İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve ardından bölgede kalıcı barış, istikrar ve huzurun yolunu açacak bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi karara imza atan Uluslararası Adalet Divanı'na, yargı sürecini başlatan Güney Afrika'ya ve sürece her platformda büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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