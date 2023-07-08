Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce 1 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek'in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.